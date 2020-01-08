Paraşütçü baba-kızın gökyüzü tutkusu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Paraşütçü baba-kızın gökyüzü tutkusu - Son Dakika

Paraşütçü baba-kızın gökyüzü tutkusu

6 saat önce

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin zirvesinden paraşütle kendilerini boşluğa bırakan baba Sedat Cengiz ve kızı Kübra Cengiz, muhteşem kış manzarası eşliğinde gökyüzünde heyecan ve adrenalin keyfini çıkarıyor.

Paraşütçü baba-kızın gökyüzü tutkusu, System.String[]

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin zirvesinden paraşütle kendilerini boşluğa bırakan baba Sedat Cengiz ve kızı Kübra Cengiz, muhteşem kış manzarası eşliğinde gökyüzünde heyecan ve adrenalin keyfini çıkarıyor.


Erzincan'da Munzur Sıra Dağlarının eteklerinde bulunan 2 bin 950 rakımlı Ergan Kayak Merkezi, kış sporları ve doğa turizminin yanında yamaç paraşütü imkanı da sağlıyor. Doğal güzelliğinin yanı sıra muhteşem kış manzarası eşliğinde zirveden kendilerini boşluğa bırakan baba Sedat Cengiz ve kızı Kübra Cengiz gökyüzünde heyecan ve adrenali dorukta yaşıyor. Babasıyla birlikte kayak pistinin üzerinde paraşütle dakikalarca gökyüzünde kalan Amatör Yamaç Paraşütü Pilotu Kübra Cengiz, buz tutan göl manzarası eşliğinde uçmanın keyfini yaşıyor. Gökyüzünde kendilerini özgür hissettiklerini belirten Yamaç Paraşütü Pilotu Sedat Cengiz, paraşütle uçmanın yaşam biçimleri olduğunu kaydetti.


"Uçmadığımız zaman kendimizi rahatsız hissediyoruz"


Paraşütle uçmanın anlatılmaz bir duygu olduğunu ifade eden baba Sedat Cengiz, "Erzincan Ergan Dağı'nda hem yamaç paraşütü hem de Alp Disiplini kayak yapıyoruz. 2950 rakımdan şuanda bulunduğumuz yer göl bölgesine 1400 metreye iniş yapıyoruz. Tabi bunu havanın güzel ve uygun olduğu zamanlarda yapıyoruz. Uçuş yaptıktan sonra da hemen kayak yapma fırsatımız oluyor. Kesinlikle özgürsünüz anlatılmaz yaşanır diyorlar ya gerçekten de anlatılmaz yaşanır. Kendinizi özgür hissediyorsunuz. Paraşütle uçmak bizim için yaşam biçimi oldu. Yemek yemediğiniz zaman su içmediğiniz zaman nasıl acıkır nasıl susarsanız uçmak da bizim için aynı böyle bir duygu. Uçmadığımız zaman kendimizi rahat hissedemiyoruz. Bir an önce bir yerlere çıkıp oralardan uçmak istiyoruz. Uçtuğumuz zaman kendimizi ciddi anlamda mutlu hissediyoruz. Uçmak çok güzel bir duygu" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kayak Merkezi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:00 Kaynak: İHA
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