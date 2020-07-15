Paraşütçü jandarma personelinden 15 Temmuz anısına atlayış - Son Dakika

Paraşütçü jandarma personelinden 15 Temmuz anısına atlayış

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, paraşütçü jandarma personelinin 15 Temmuz'a özel atlayışlarının görüntüleri paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, paraşütçü jandarma personelinin 15 Temmuz'a özel atlayışlarının görüntüleri paylaşıldı.

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Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde görevli 4 paraşütçü jandarma personeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 360 derece kameralar eşliğinde atlayış yaptı.

Paraşütçüler, atlayış sırasında Türk bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları ile 15 Temmuz logolu özel flamaları açtı.

Paraşütçü jandarma personelinin atlayışı yaklaşık 10 bin fit yükseklikten gerçekleştirdiği belirtildi.

Jandarma, Komando, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Paraşütçü jandarma personelinden 15 Temmuz anısına atlayış - Son Dakika

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