Son Dakika Haberleri: Paraşütçü karayoluna indi
Son Dakika Güncel Haber

Paraşütçü karayoluna indi

53 dakika önce

Kahramanmaraş'ta bir paraşütçü iniş yerini hesaplayamayınca trafiğin yoğun olduğu karayoluna iniş yapmak zorunda kaldı.

Paraşütçü karayoluna indi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta bir paraşütçü iniş yerini hesaplayamayınca trafiğin yoğun olduğu karayoluna iniş yapmak zorunda kaldı.


Kahramanmaraş'ın Ahir Dağı'ndan havalanan ve ismi öğrenilemeyen yamaç paraşütçü, gökyüzünde süzüldükten sonra iniş için belirlenen noktaya doğru hareket etti. Yavaş yavaş iniş için belirtilen Gayberli Mahallesi'ndeki noktaya doğru inen genç paraşütçü iniş yerini tam olarak ayarlayamayınca trafiğin yoğun olduğu karayoluna inmek zorunda kaldı.


O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, paraşütçü her hangi bir kaza almadan yoldan ayrılarak araziye geri döndü. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Ahir Dağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu
İflasını açıklayan ABD'li giyim devi Forever 21'e Sivaslı iş insanı talip oldu iPhone 11 modellerinin Türkiye fiyatları ortaya çıktı Son Dakika: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 15:39:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paraşütçü karayoluna indi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]