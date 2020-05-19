Paraşütçüler 19 Mayıs için semada Türk bayrağı açtı - Son Dakika

Paraşütçüler 19 Mayıs için semada Türk bayrağı açtı

MANİSA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sade bir törenle kutlandı. Şehrin semalarında ise paraşütçüler, Türk bayrağı açarak kutlamalara renk kattı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'inci yıldönümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşti. Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma törenine; Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Aydoğan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan katıldı. Törene katılanlar maske takıp, sosyal mesafe kuralına uydu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, anıta çelenk sundu. Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Sonrasında 20'ye yakın paraşütçü, Manisa semalarında Türk bayrağı açtı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise vatandaşlara; 5 bin Türk bayrağı dağıttı. Manisa Büyükşehir Belediyesi de Atatürk'ün Nutuk'unu dağıttı. Bazı vatandaşlarda balkonlardan Türk bayraklarıyla kutlamalara destek verdi.