Paraşütçüler maskeleriyle uçtu - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2000 rakımlı Göktepe'de 'Maskeni Tak, Uçmana Bak' yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan sporcular güneyinde Akdeniz, kuzeyinde Toros Dağları bulunan essiz manzaranın tadını çıkardı. Etkinlikte pandemiden dolayı maske kullanımının önemine de dikkat çekildi.

'Maskeni Tak, Uçmana Bak' yamaç paraşütü etkinliğine Mersin, Adana, Osmaniye, Karaman, Trabzon ve Rize illerinden toplam 20 paraşütçü katıldı. Mersin Üniversitesinin hazırladığı, Erdemli Belediyesinin destek verdiği programda renkli görüntüler izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Akpınar Yaylası'ndaki etkinlikte Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da ilk kez yamaç paraşütü ile uçtu. Uçuş öncesinde konuşan Tollu, "Belediyemizin 'Maskeni Tak, Uçmana Bak' sloganı ile yamaç paraşütü ile bölgemizi havadan keşfetmek için uçuyoruz. Sıfır rakımdan 2500 rakıma kadar Erdemlimizin her bir santimetresi güzelliklerle dolu. Erdemlimizin turizminin gelişmesi adına yerden olduğu kadar havadan da keşfedilmesi ve görülmesi gerekir. Bu tür etkinlikler yerel ve kırsal turizmin gelişmesine, bölgemizin tanıtımına da katkı sağlayacaktır. Herkesi bölgemizi havadan keşfe ve adrenaline bekliyoruz" dedi.

"BURASI BİR FIRSAT VE YENİ YENİ ALEVLENİYOR"

Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü Başkanı Hüseyin Atlı, güvenli uçuş noktasının Erdemli için bir fırsat olduğunu ve bu fırsatın yeni yeni alevlendiğini belirtti. Bölgenin yamaç paraşütçüleri için önemine değinen Atlı, "Burası birçok ulusal ve uluslararası yarışmaya ev sahipliği yapmaya müsait. Potansiyeli tartışılamaz bir bölge. Yamaç paraşütü açısından termal aktiviteler, yani yerden ısınıp ve yükselen havalar bizim için değerlidir. Bu bölge denize yakın olmasına rağmen bu anlamda çok ciddi imkan sunmaktadır. Arka tarafta baktığımız zaman Niğde, Ayrancı, Karaman tarafına doğru çok ciddi bir hat var uçmaya müsait. Deneyimli bir pilot buradan kalkıp irtifa alıp Ayrancı'ya, Karaman'a, Niğde'ye, Nevşehir'e uçma imkanı vardır. Bu Erdemli için bir fırsattır ve bu fırsat yeni yeni alevleniyor" diye konuştu.

Yerel yönetimlerin desteği ile büyük yarışmalar gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade eden Atlı, bölgeyi bütün Türkiye'ye tanıtmayı hedeflediklerini kaydetti.

Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Nazlı Atıcı ise pandemi nedeniyle maskeleri takarak uçuşa geçmek için Göktepe'ye çıktıklarını söyledi.

Sportif faaliyetlerin bölge ekonomisine katkı sunması bekleniyor. Treking, bisiklet ve diğer dağ sporları için uygun bir potansiyele sahip yörede son yıllarda ev pansiyonculuğu da gelişiyor. Bölgenin sürdürülebilir bir turizm imkanına sahip olduğuna dikkat çekiliyor.

(İHA)