Paraşütçüler, Sakarya'nın zirvesinde uçtu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Paraşütçüler, Sakarya'nın zirvesinde uçtu - Son Dakika

Paraşütçüler, Sakarya'nın zirvesinde uçtu

6 saat önce

Yamaç paraşütü pilotları, Sakarya'nın en yüksek noktası Dikmen zirvesinde uçuş gerçekleştirdi.

Paraşütçüler, Sakarya'nın zirvesinde uçtu, System.String[]

Yamaç paraşütü pilotları, Sakarya'nın en yüksek noktası Dikmen zirvesinde uçuş gerçekleştirdi.

Hendekli pilotlar Mustafa Akın ve Tarık Seyhan, Fenomen Air Sports Yamaç Paraşütü Uçuş Okulu öğrencileri ile çevre illerden gelen pilot ve ailelerini Sakarya'nın en yüksek noktası olan bin 722 metre yüksekliğindeki Hendek Dikmen Yaylası'nda misafir etti.

Dikmen Yaylası'nda 150 santimetre karda yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün sonunda Dikmen zirvesine çıkan paraşütçüler, şehitlik mevkisinde uçuş gerçekleştirdiler.

Pilot Tarık Seyhan, yaptığı açıklamada, Dikmen Yaylası'nın birçok spor dalı için elverişli bir bölge olduğunu ve yamaç paraşütü sporunun Hendek'e kazandırılması gerektiğini belirterek, "Dikmen Yaylası yamaç paraşütü için uygun bir bölge. Gerek ilçemizin gerekse bölgenin tanıtımı açısından çeşitli organizasyonlar yapılabilirse yerli ve yabancı birçok pilot ilçemizi tercih edecektir." diye konuştu.

Yaklaşık 40 dakika havada kalan pilotlar, Dikmen Yaylası'na ilk defa geldiklerini, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olmasına rağmen çok zevkli ve eğlenceli bir uçuş gerçekleştirdiklerini belirterek, ilgisinden dolayı Dikmen Mahalle Muhtarı Menderes Ayvaz'a teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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