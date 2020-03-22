Paraşütçülerden pankartlı 'Evde Kal' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Genel Paraşütçülerden pankartlı 'Evde Kal' çağrısı - Son Dakika

Paraşütçülerden pankartlı 'Evde Kal' çağrısı

12 dakika önce

Paraşütçülerden pankartlı 'Evde Kal' çağrısı 'Evde Kal' pankartını havada dalgalandırarak farkındalık oluşturdular Korona virüsle mücadelede evde kalınması uyarıları yapılmasının ardından farkındalık oluşturmak isteyen yamaç paraşütçüleri, paramatora astıkları 'Evde Kal' pankartıyla...

Paraşütçülerden pankartlı 'Evde Kal' çağrısı

'Evde Kal' pankartını havada dalgalandırarak farkındalık oluşturdular

UŞAK - Korona virüsle mücadelede evde kalınması uyarıları yapılmasının ardından farkındalık oluşturmak isteyen yamaç paraşütçüleri, paramatora astıkları 'Evde Kal' pankartıyla Uşak semalarında uçuş gerçekleştirdi.

Dünyayı olduğu kadar Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle halka, çok ihtiyaç olmadığı durumların haricinde dışarı çıkmamaları konusunda başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere pek çok uzman tarafından uyarılarda bulunuldu. Uşak'ta bir grup yamaç paraşütçüsü bir araya gelerek, uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlara çağrıda bulunmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi. Paraşütçü Salim Gören paramatora astıkları 'Evde Kal Uşak' pankartını yaklaşık bir saat havalandırarak, vatandaşlara havadan duyarlılık çağrısında bulundu. Evlerin üzerinden dalgalandırdığı pankartı görenlerin ilgisini çeken Gören, halkın bilinçlenmesi konusunda yaptıkları etkinlikten olumlu sonuçlar doğacağını kaydetti.

Duyarlılığı havadan aşıladılar

Salim Gören yaptıkları etkinlikle amaçlarının, vatandaşların salgın riski geçene kadar evlerinde kalmalarını sağlamak ve sağlıklarını korumaya yönelik farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Gören, "İçinde bulunduğumuz vahim durum neticesinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında bugün 'Evde Kal Uşak' pankartıyla Uşak semalarında uçuş gerçekleştireceğiz. Sosyal sorumluluk kapsamında yukarıdan herkese duyurmayı planlıyoruz, çünkü halkın tam anlamıyla bilincinde olmasını sağlayacağız. Uçan, bir insan olunca vatandaşlar üzerinde bir etki yaratıyor. Genelde ev üzerlerinde ve halkın sürekli uğrak olduğu yerlerde uçacağız. Uşak'ın tamamına uçuş gerçekleştireceğiz" dedi.

Paraşütçülerden pankartlı 'Evde Kal' çağrısı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Uşak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:42 Kaynak: İHA

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