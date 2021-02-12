Paraşütçünün telesiyeje takıldığı anlar kamerada - Son Dakika

Paraşütçünün telesiyeje takıldığı anlar kamerada
12.02.2021 15:37
Bingöl'de bir yamaç paraşütçüsü kayak merkezindeki telesiyeje takıldı.
Bingöl'de bir yamaç paraşütçüsü kayak merkezindeki telesiyeje takıldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Alınan bilgiye göre, olay merkeze 34 kilometre mesafede bulunan Dikme köyündeki 2500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi'nde yaşandı. Dün il dışından geldiği kayak merkezinde yamaç paraşütü yapan bir sporcu, aniden telesiyejlere takıldı. Paraşütçünün telesiyejlere takılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sporcunun kazadan şans eseri yara almadan kurtulduğu, rüzgarın anlık ters esmesi ile kazanın yaşandığı belirtildi.
-İHA-
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri! 3 konu başlığı saydı: Arzu ettiğimizi yapamadık Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü Exxen'de yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinin afişi ve fotoğrafları paylaşıldı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tablet tepkisi: Bizim ilçe belediyemiz 50 bin tablet dağıttı Eski model, Pennsylvania'da bir yol kenarında ölü bulundu Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Uzay programı için Göbeklitepe'ye yerleştirilen monolitin bir benzeri Şanlurfa'da kent merkezine dikildi Kahraman pilot gönülleri fethetti! "Almadan gitmek yok" deyip helikopterle zorlu bölgeye indi