Paraşütle ağaçlık alana düştü - Son Dakika

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yamaç paraşütü ile atlayış yapan Merve A. ters rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana düşüp yaralandı.

Serdivan ilçesinde dün akşam saatlerinde Kırantepe mevkisinden yamaç paraşütüyle atlayış yapan Merve A. ters esen rüzgar nedeniyle kontrolü kaybetti, ağaçların olduğu alana düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Merve A., AFAD ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa taşındı. İlk müdahalesi yapılan Merve A., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Merve A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.