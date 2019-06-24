Paraşütle atladı, evlilik teklifi aldı

DENİZLİ'de İrfan Erdoğan (29), bir yıldır birlikte olduğu Medine Belyurt'a (28), beyaz cennet Pamukkale'de paraşütle peş peşe yaptıkları tandem atlayışın ardından arkadaşlarının da yardımıyla sürpriz evlenme teklifi yaptı. Belyurt, kendisinden 15 dakika önce yere ayak basan erkek arkadaşı Erdoğan'ın, önünde diz çöküp yaptığı evlilik teklifi karşısında bir süre şaşkınlık yaşadıktan sonra, sarılarak "Sonsuza kadar evet" yanıtını verdi.Denizli'deki bir restoranda yöneticilik yapan İrfan Erdoğan, bir yıldır birlikte olduğu Medine Belyurt'a sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Erdoğan, sevgilisi Belyurt'a travertenleriyle dünyaca ünlü olan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'den paraşütle uçmayı teklif etti. Teklifi kabul eden Belyurt, erkek arkadaşı Erdoğan ile birlikte uçuş alanına geldi. Belyurt'tan 15 dakika önce paraşütle atlayan ve iniş noktasında uçuşunu tamamlayan Erdoğan, sürpriz evlilik teklifi için arkadaşlarının yardımıyla hazırlık yapmaya başladı. İniş noktasındaki hazırlıklardan habersiz olan Belyurt, Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini havadan izledikten sonra yere ayak bastığında sevgilisinin sürpriziyle karşılaştı. Şarkıcı Hakan Altun'un 'Teklif Ediyorum, benimle evlenir misin' şarkısı eşliğinde ve 'Benimle bir ömre var mısın' yazılı pankartla Belyurt'u karşılayan Erdoğan, sevgilisinin önünde diz çöküp, evlilik teklifinde bulundu. Paraşütle iner inmez evlilik teklifi alan ve şaşkınlık yaşayan Belyurt, Erdoğan'a sarılarak "Sonsuza kadar evet' yanıtını verdi.'YÜKSEKTEN ÇOK KORKARIM'Sevgilisi için sürpriz evlilik teklifi hazırlayan İrfan Erdoğan, "Medine, bir yıldır hayatımda. Onunla birlikte geçirdiğim her gün benim için çok güzel. Bu nedenle de ona çok şaşıracağı bir sürpriz evlilik teklifi yapmak istedim. Yüksekten çok korkarım. Ama onunla bir ömür boyu el ele verip, tüm korkularımı yenebilirim. Sevdiğim için paraşüt uçuşu yapmaya ve daha sonra da evlilik teklif etmeye karar verdim. Evlilik teklifimi kabul etti. Benim için çok güzel bir gün oldu" dedi.Medine Belyurt ise evlilik teklifi karşısında çok şaşırdığını belirterek, "Böyle bir sürpriz aklımın ucundan bile geçmiyordu. İlk kez paraşütle uçtum, çok mutluydum ama esas mutluluğu karaya ayak basınca yaşadım. 'Bu kez de adeta mutluluktan uçtum' diyebilirim" dedi.

- Denizli