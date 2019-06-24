Paraşütle atlayışın ardından evlilik teklifi

Denizli'de bir restoranda yöneticilik yapan kişi, beyaz cennet Pamukkale üzerinde yamaç paraşütüyle gerçekleştirdikleri tandem uçuşun ardından kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi yaptı.

Denizli'de bir restoranda yöneticilik yapan kişi, beyaz cennet Pamukkale üzerinde yamaç paraşütüyle gerçekleştirdikleri tandem uçuşun ardından kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi yaptı.

İrfan Erdoğan (29), yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Medine Belyurt'a (28) sürpriz evlilik teklifi hazırladı.

Kız arkadaşı Belyurt'a UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, travertenleriyle ünlü Pamukkale üzerinde paraşütle uçmayı teklif eden Erdoğan, teklifi kabul eden kız arkadaşı ile Dinamit Tepesi'ndeki uçuş alanına gitti.

Belyurt'tan önce yamaç paraşütüyle tandem uçuşunu tamamlayan Erdoğan, Pamukkale'nin beyaz travertenleri önündeki iniş alanında kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi için arkadaşlarının yardımıyla hazırlık yaptı.

Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini havadan izledikten sonra iniş noktasına varan Belyurt, erkek arkadaşı Erdoğan'ın sürpriziyle karşılaştı.

"Teklif Ediyorum, benimle evlenir misin" şarkısı eşliğinde "Benimle bir ömre var mısın" yazılı pankartla Belyurt'u karşılayan Erdoğan, kız arkadaşının önünde diz çöküp, evlilik teklifinde bulundu.

Belyurt, evlilik teklifi üzerine yaşadığı bir sürelik şaşkınlığın ardından "Evet"' yanıtını vererek Erdoğan'a sarıldı.

Sevdiği için yükseklik korkusunu dinlemedi

İrfan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Medine Belyurt ile bir yıldır birlikte arkadaşlık yaptıklarını, ona farklı bir şekilde evlilik teklifi yapmak istediğini belirtti.

Yükseklik korkusu olmasına rağmen yamaç paraşütüyle sürpriz evlilik teklifi yapmak istediğini dile getiren Erdoğan, "Yüksekten çok korkarım ama onunla bir ömür boyu el ele verip tüm korkularımı yenebilirim. Benim için çok güzel bir gün oldu." diye konuştu.

Medine Belyurt da sürpriz evlilik teklifi karşısında çok şaşırdığını ifade ederek, "İlk kez paraşütle uçtum, çok mutlu oldum ama esas mutluluğu yere inince yaşadım." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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