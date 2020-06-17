Paraşütle eğitim uçuşu yapan astsubay yere çakılarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Paraşütle eğitim uçuşu yapan astsubay yere çakılarak hayatını kaybetti

Genç astsubay paraşüt kazasında öldü

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütü yapan astsubay havalandıktan kısa bir süre sonra paraşütünün kanadının kapanması neticesi boş araziye çakılarak hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Uzunpınar Mahallesinde meydana geldi. Çökelez Dağı'ndaki atlayış noktasından 'P5' eğitim uçuşu için havalanan Veysel Ilıksu, paraşütünün kanadının kapanması neticesi boş araziye çakıldı. Havadan paraşütle yere birinin düştüğünü gören mahalle sakinleri jandarmayı arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Bölgeye gelen ekipler Ilıksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ilıksu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ilıksu'nun Diyarbakır'da görevli astsubay olduğu öğrenilirken, uçuş eğitimi için Eskişehir'den Denizli'ye geldiği kaydedildi.

Olayın ardından inceleme devam ediyor.