Paraşütle maske mesafe temizlik uyarısı - Son Dakika

Paraşütle maske mesafe temizlik uyarısı

Talas Belediyesi'nin Hava Sporları Federasyonu ile birlikte düzenlediği Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Yarışması'nda heyecan sona erdi.

Talas Belediyesi'nin Hava Sporları Federasyonu ile birlikte düzenlediği Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Yarışması'nda heyecan sona erdi. Şampiyonanın son gününde Kayserili pilotlar, yaptıkları yarışma dışı gösteri ile Maske-Mesafe ve Temizlik kuralına dikkat çekti. Paraşütlerinin altına bağladıkları Maske, Mesafe ve Temizlik yazılı pankartlarla Ali Dağı'nın zirvesinden havalanan pilotlar, ilçe üzerinde tur atarak vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kuralını hatırlattı. Talas üzerinde bir tur attıktan sonra Paraşüt İniş Alanına inen pilotlar, vatandaşlardan da alkış aldı. - KAYSERİ

Son Dakika

Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu

Eylülde ekonomi gündemi yoğun geçecek

Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap

Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var

ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor

Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı

Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım

Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor

Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı

Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı

Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek