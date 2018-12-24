Son Dakika Haberleri: Paraşütle Sahaya Giren Adama Futbolcular Bakın Ne Yaptı -Sahaya Giren 10 Taraftar

Paraşütle Sahaya Giren Adama Futbolcular Bakın Ne Yaptı -Sahaya Giren 10 Taraftar

31 dakika önce

En popüler sporlardan birisi olan futboldada bazen ilginç olaylarda yaşanabiliyor.

En popüler sporlardan birisi olan futboldada bazen ilginç olaylarda yaşanabiliyor.

Bazı taraftarlar maç sırasında sahaya girip ilginç haraketler sergiliyebiliyor.

Bazende oynayışından memnun olmadığı futbolcuya saldırıda bulunabiliyor.

Bu videoda sizlere maç sırasında sahaya giren ilginç taraftarları derledim.

Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:51 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçeli Taraftarlar, Cissokho'nun Mehmet Ekici'ye Yaptığı Faul Sonrası Kırmızı Kart Bekledi Ceza Söylentisini Duyan Vatandaşlar, Kimlik Kartlarını Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Koştu

Meclis'te Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Gerginliği! Milletvekilleri Arasında Tartışma Çıktı Asgari Ücretin Belirleneceği Kritik Toplantıya Kısa Bir Süre Kaldı! İşte Tüm Detaylar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 22:22:07. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paraşütle Sahaya Giren Adama Futbolcular Bakın Ne Yaptı -Sahaya Giren 10 Taraftar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]