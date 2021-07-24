Üye Girişi
Paraşütle Türkiye rekoru: 9 saat boyunca 375 kilometre uçtular - Son Dakika

Paraşütle Türkiye rekoru: 9 saat boyunca 375 kilometre uçtular

24.07.2021 16:26

Paraşütle Türkiye rekoru: 9 saat boyunca 375 kilometre uçtular Milli paraşüt sporcuları Serdar Tur ve Hüseyin Tanrıverdi, Ankara'dan Mersin'e bir çok ilki içerisinde barındıran bir uçuş gerçekleştirdi.

Paraşütle Türkiye rekoru: 9 saat boyunca 375 kilometre uçtular

ANKARA - Milli paraşüt sporcuları Serdar Tur ve Hüseyin Tanrıverdi, Ankara'dan Mersin'e bir çok ilki içerisinde barındıran bir uçuş gerçekleştirdi. Rekora imza atılan uçuş boyunca yaklaşık 9 saat boyunca havada kalan Tur ve Tanrıverdi 375 kilometrelik mesafeyi paraşüt ile kat etti. İkili bu uçuşu ile Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Yamaç Paraşütü Milli Takımı sporcuları Serdar Tur ve Hüseyin Tanrıverdi 22 Temmuz'da yaptıkları uçuşla Türkiye tarihine geçti. Ankara'dan havalanan Tur ve Tanrıverdi, yaklaşık 9 saat süren yolculukları sonucunda yere hiç iniş yapmadan Mersin'e ulaşabilmeyi başardı. Yerden 3 bin metre yükseklikte 375 kilometrelik mesafeyi kat eden milli sporcular bu alanda en uzun mesafeyi aşan ilk paraşütçüler olarak tarihe geçip rekor kırdı. Rekorun sahiplerinden Ankara Yamaç Paraşütçüleri Spor Kulübü ve Uçuş Kulübü Antrenörü Serdar Tur ise tarihe geçen uçuşta yaşadığı anları İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

"Hazırlıklarımız bayram öncesinde başladı"

Haylindeki uçuşlardan birisini gerçekleştirdiğini söyleyen Tur, "Mersin'e uçmak zaten bir hayalimizdi. Özellikle İç Anadolu'dan Akdeniz'e uçmak gerçekten kolay bir şey değil. Toros'ları geçmek çok büyük bir şey. Bu bir rekor uçuşuydu. Crosscountry dediğimiz, bir şehirden başka bir şehre hiç durmadan uçmak deniliyor. Zaten hep aklımızdaydı. Rekor kırmaya çalışıyoruz, bu da onlardan biriydi. Ben 2008 yılından beri yapıyorum bu sporu. Bu rekor uçuşunu yapmak tecrübe istiyor. Bayramdan önce hava durumunu incelemeye başladık. Havanın uygun olacağını gördük. Denemek istedik. Hazırlıklarımız bayram öncesinde başladı" diye konuştu.

"Her şehirde de bambaşka bir hava durumu vardı"

Yaşadıkları en büyük zorlulukların hava şartları olduğunu belirten Tur, "Uçuş kolay değildi. Bir sürü şehir geçtik. Ankara'dan kalktık oradan Konya, oradan Karaman, oradan da Mersin'e uçtuk. Farklı şehirler geçtik. Her şehirde de bambaşka bir hava durumu vardı. Bazen güçlü bazen zayıflayan bir hava vardı. Özellikle Karaman'da ineceğimizi sandık. Hava tamamen kapalıydı. Bizim için biraz daha açık olması gerekiyor. Orada biraz zorlandık. Orayı da geçtik. Daha sonra Mersin'e indik, Mut Vadisi'ne geldik. Mut Vadisi'nde zaten kot farkı da var. Oranın iklimi direkt değişti. Orada biraz zorlandık. Özellikle bizi zorlayan durumlardan biri de havanın kararması oldu. Daha da uçabilirdik, hava karardı. İneceğimiz yeri görmüyorduk. Böyle sıkıntılar oldu" ifadelerine yer verdi.

"Daha önce benzer uçuşlarım oldu"

Geçmişte buna benzer uçuşlarının olduğunu aktaran Tur, "Öğlen 11 buçukta Ankara Ayaş'tan kalktık. Akşam 8 buçuk gibi indik. Yaklaşık 9 saatlik bir uçuş oldu. Başta 10 kişiye yakındık. Daha sonra 3 kişi kaldık. Bir arkadaşımız Konya'da indi. 2 kişi devam ettik. Rekoru da iki kişi kırdık. Yan yanan indik, aynı yerden kalktık, beraber uçtuk. Çevrimiçi izlendiğimiz için bizi takip edenler çok oldu. Telefonlarımıza destek mesajları gelmeye başladı. İndikten sonra da tebrikler çok oldu. Annemi aradım, annem Mersin Anamur'daydı. Annemin tepkisi; 'oraya kadar nasıl uçtun' oldu. Sponsorumuz tebrik etti. Diğer kulüp arkadaşlarımız, diğer kulüplerimizin de destekler oldu. Onlardan sonra bütün Türkiye canlı takip ettiği için arayıp soran, mesaj atan çok kişi oldu. Daha önce benzer uçuşlarım oldu. Geçen sene Antalya'dan Konya'ya uçmuştum 340 kilometre. O da yaklaşık 9 buçuk saat sürmüştü. Onu bir hafta sonra 346 kilometre ile geçmişlerdi" dedi.

"Rekor uçuşunu yapmak tecrübe istiyor"

Yaptığı uçuşusun tecrübe gerektirdiğini vurgulayan Tur, "Bu işe 2008 yılında Gazi Üniversitesi'nde başladım. Yamaç paraşütü nedir bilmiyordum. Arkadaşımın zorlamasıyla başladım. Daha sonra yarışmalara katıldık. Başarılı olmaya başladık. Cross uçuşları yapmaya başladık. Daha farklı yerlerde uçtukça farklı manzaralar görmeye başladık ve hoşuma gitti. Bu 350 artı bir uçuştu. Türkiye'de 450 kilometrelik uçuşlar yapılabilir. Bunu gördük. Ufkumuzu açtı. Bu uçuşta zorlandığımız yerler oldu. Öyle bir gün olmasa daha uzağa uçulabilir. Orta seviyeden sonra bu tarz küçük küçük uçuşlar yapılabiliyor. Rekor uçuşunu yapmak tecrübe istiyor. Kolay bir şey değil. Tecrübeden ziyade motivasyona da çok ihtiyaç duyulabiliyor" şeklinde konuştu.

"Başardıktan sonra mutlu olduk"

Yaptıkları uçuşun içinde bir çok ilkin olduğunu söyleyen Tur, "Türkiye'de uçulan en uzun mesafe uçuşuydu. İkincisi, İç Anadolu'dan, Akdeniz'e uçulan bir rota, üçüncüsü de memleketime indim, o da güzeldi. Başardıktan sonra mutlu olduk. Çünkü Karaman civarlarında başaramayacağız gibi gelmişti. Orada bir birimize tutunduk. O sayede ikimiz birlikte gittik ve güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Paraşütle Türkiye rekoru: 9 saat boyunca 375 kilometre uçtular
Paraşütle Türkiye rekoru: 9 saat boyunca 375 kilometre uçtular
Paraşütle Türkiye rekoru: 9 saat boyunca 375 kilometre uçtular
Paraşütle Türkiye rekoru: 9 saat boyunca 375 kilometre uçtular
Paraşütle Türkiye rekoru: 9 saat boyunca 375 kilometre uçtular
Paraşütle Türkiye rekoru: 9 saat boyunca 375 kilometre uçtular
Paraşütle Türkiye rekoru: 9 saat boyunca 375 kilometre uçtular

Türkiye, Ankara, Mersin, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Paraşütle Türkiye rekoru: 9 saat boyunca 375 kilometre uçtular - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti 17:34 Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti CHP'li İslam'ın 17:32 CHP'li İslam'ın "Makedonyalı Lütfü" paylaşımı İYİ Parti'yi rahatsız etti İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti 17:21 İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti
Ghezzal cephesinden 'Hain' diyen taraftarlara çok sert cevap geldi 15:49 Ghezzal cephesinden 'Hain' diyen taraftarlara çok sert cevap geldi Avustralya'da koronavirüs vakalarının artmasıyla karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü 15:33 Avustralya'da koronavirüs vakalarının artmasıyla karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü 14:09 Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Gençlerin duyguları istismar edilmemeli 13:33 Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Gençlerin duyguları istismar edilmemeli Yusuf Güney, kendisini istediği yere götürmeyen taksi şoförü ile tartıştı 12:09 Yusuf Güney, kendisini istediği yere götürmeyen taksi şoförü ile tartıştı

Son Dakika Haberleri
17:34 Kurban Bayramı tatilinin 8 günlük trafik kazası sonuçları: 46 ölü, 341 yaralı
17:33 Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti
17:32 CHP'li İslam'ın "Makedonyalı Lütfü" paylaşımı İYİ Parti'yi rahatsız etti
17:28 Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı
17:20 İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti
17:05 Tokyo 2020'de cimnastik tarihimizde ilkleri yaşıyoruz! 7 sporcumuz finale kaldı
16:59 Suriye tarafında çıkan orman yangını Türkiye'ye de 1 hektarlık alana zarar verdi
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya sözleri: Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun
15:22 Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere
14:06 Stancu'dan, Cicaldau transferine ilginç yorum: Galatasaray seviyesinde değil
Kurban Bayramı tatilinin 8 günlük trafik kazası sonuçları: 46 ölü, 341 yaralı Kurban Bayramı tatilinin 8 günlük trafik kazası sonuçları: 46 ölü, 341 yaralı         
17:34
Patron çıldırdı! Aslan, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi Patron çıldırdı! Aslan, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi         
17:34
Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı         
17:29
UNESCO'nun Ayasofya'daki değişikliklerin bildirilmesi için yaptığı uyarıya Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor UNESCO'nun Ayasofya'daki değişikliklerin bildirilmesi için yaptığı uyarıya Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor         
15:50
Boğulma tehlikesi geçiren 3'ü çocuk 4 kişiyi kurtaran adam yorgun düşüp akıntıya kapılarak boğuldu Boğulma tehlikesi geçiren 3'ü çocuk 4 kişiyi kurtaran adam yorgun düşüp akıntıya kapılarak boğuldu         
15:42
Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere         
15:23
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır         
13:53
Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi         
12:45
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız         
12:00
36 metre derinliğe gömülüp 6 ayda hazır hale geliyor! Karaman'ın peyniri dünyaca ünlü Fransız rokfor peynirine rakip 36 metre derinliğe gömülüp 6 ayda hazır hale geliyor! Karaman'ın peyniri dünyaca ünlü Fransız rokfor peynirine rakip         
11:51
Mehmet Ceyhan, Mehmet Ceyhan, "Aktif vaka sayısı 100 bini geçti" dedi! Devletin alması gereken tedbirleri tek tek sıraladı         
11:50
ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı         
11:30
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti         
11:24
Passiflora meyvesini yetiştirmek için Almanya'dan Türkiye'ye geldi, ilk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor Passiflora meyvesini yetiştirmek için Almanya'dan Türkiye'ye geldi, ilk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor         
11:24
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu         
11:19
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu         
20:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2021 17:38:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Paraşütle Türkiye rekoru: 9 saat boyunca 375 kilometre uçtular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement