Paraşütle uçan 64 yaşındaki adamın heyecanlı anları kamerada - Son Dakika
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Paraşütle uçan 64 yaşındaki adamın heyecanlı anları kamerada

18.08.2022 11:00

Paraşütle uçan 64 yaşındaki adamın heyecanlı anları kamerada Kayseri'de paraşütle atlayan 64 yaşındaki dedenin gökyüzündeki heyecanlı anları kameraya yansıdı.

Paraşütle uçan 64 yaşındaki adamın heyecanlı anları kamerada

KAYSERİ - Kayseri'de paraşütle atlayan 64 yaşındaki dedenin gökyüzündeki heyecanlı anları kameraya yansıdı.

Kayseri'de yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Turan, paraşütle atlayış gerçekleştirdi. Talas ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Ali Dağı'ndan pilot Esat Güneş ile beraber atlayan Turan, keyifli anlar yaşadı. Pilotun yaptığı akrobatik hareketlerle adeta kendinden geçen Mustafa Turan, tekbir sesleri ile göğü inletti.

Yaşlı adamın keyifli anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

YORUMLAR
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Paraşütle uçan dede heyecandan göğü inletti: 'Allahu ekber' Paraşütle uçan dede heyecandan göğü inletti: 'Allahu ekber'
Kaynak: İHA

Toros Dağları, Mustafa Turan, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paraşütle uçan 64 yaşındaki adamın heyecanlı anları kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paraşütle uçan 64 yaşındaki adamın heyecanlı anları kamerada - Son Dakika
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