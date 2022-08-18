Paraşütle uçan 64 yaşındaki adamın heyecanlı anları kamerada
KAYSERİ - Kayseri'de paraşütle atlayan 64 yaşındaki dedenin gökyüzündeki heyecanlı anları kameraya yansıdı.
Kayseri'de yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Turan, paraşütle atlayış gerçekleştirdi. Talas ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Ali Dağı'ndan pilot Esat Güneş ile beraber atlayan Turan, keyifli anlar yaşadı. Pilotun yaptığı akrobatik hareketlerle adeta kendinden geçen Mustafa Turan, tekbir sesleri ile göğü inletti.
Yaşlı adamın keyifli anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.
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