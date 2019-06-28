Paraşütte midye keyfi
1 saat önce
İzmir'in Gümüldür beldesinde 3 kişi, paraşüt üzerinde midye dolma keyfi yaptı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:57 Kaynak: İHA
'in Gümüldür
beldesinde 3 kişi, paraşüt üzerinde midye dolma keyfi yaptı. Tepsi içerisine dizilmiş midyeleri 200 metre yükseklikte yiyen Murat Yaman
, Toprak Yaman ve İrem Alikoç, sahilde güneşlenen turistlere de yemeleri için midye attı.
Denizden 200 metre yükseğe çıkan grup tepside bulunan midyelere limon sıkıp yedi, sahilde güneşlenen turistlere "Midye dolma var" diyerek midye attı. Murat Yaman, Toprak Yaman ve İrem Alikoç, midye kabuklarını yanlarında bulundurdukları çöp poşetine atmayı da ihmal etmedi. - İZMİR
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