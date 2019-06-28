Paraşütte midye keyfi kamerada

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Doktor Elif'e 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' diyen hasta yakınını cezası belli oldu!

İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş