Fethiye'nin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Ölüdeniz 'deki Babadağ'a çıkan yamaç paraşütü pilotu A.G., hazırlıklarını tamamlayıp, 1900 metreden uçuş yaptı. Yaklaşık 35 dakika gökyüzünde süzülen pilotun paraşütü, sahildeki alana iniş sırasında ağaca takıldı. Paraşüt ağaca dolanırken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından asılı kaldığı ağaçtan kurtarılan A.G.'nin yaralanmadığı belirtildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

Ölüdeniz, Fethiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › PARAŞÜTÜ AĞACA TAKILAN PİLOTU JAK KURTARDI - Son Dakika

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