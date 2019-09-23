Paraşütü elektrik hattına takılan asker yere çakıldı
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İran'da Kutsal Savunma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen geçit töreninde, paraşütü elektrik hattına takılan bir asker, yere çakılarak hayatını kaybetti.
İran Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:42 Kaynak: DHA
'da Kutsal Savunma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen geçit töreninde, paraşütü elektrik hattına takılan bir asker, yere çakılarak hayatını kaybetti. O anları, töreni görüntüleyen amatör bir kamera kaydetti.
Olay, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas şehrinde meydana geldi. 22-29 Eylül tarihleri arasında İran- Irak Savaşının ilk haftası olarak geleneksel Kutsal Savunma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen askeri geçitte, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı bir asker uçaktan paraşütle atladı. Yere yaklaşan askerin paraşütü, bölgedeki elektrik hatlarından birine takıldı. Havada takla atan asker, sert bir şekilde yere düştü. Askerin, hayatını kaybettiği bildirildi.
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