SPOR Paratriathlon'da ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

SPOR Paratriathlon'da ödüller sahiplerini buldu

Engin ANAK ALANYA(ANTALYA),(DHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen 30'uncu Alanya Uluslararası Triathlon Yarışları'nın ikinci gününde Paratriathlon Dünya Kupası Yarışları koşuldu. Yarışın startını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve protokol birlikte verdi. PTWC, PTS2, PTS3, PTS4, PTS5, PTVI olmak üzere 5 kategoride 33 sporcu mücadele etti. Sporcular 750 metre yüzdükten sonra, 60 km pedal çevirip, 15 km koştu. Yarışların ardından gerçekleştirilen ödül seremonisinde ilk olarak Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triathlon Federasyonu Başkanı Dünya Triathlon Kurulu Avrupa Temsilcisi Renato Bertrandi, Teknik Delege John Petrides ve Andrean Qalanos'a katkılarından dolayı hediyeler verdi.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Yarışmada PTS2 Kategorisinde yarışa Fransa'dan katılan ve rakiplerini 1.17.57 saniye ile geride bırakan Geoffrey Wersy birinci oldu. Romanya'dan Arian Notretu 1.37.16 saniye ile ikinci ve Türkiye'den Abdulkadir Özoğul 1.45.50 ile üçüncü oldu.