Paratriatlon yarışlarında Uğurcan Özer, dünya sıralamasında ilk puanı aldı - Son Dakika

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Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır düzenlenen paratriatlon yarışlarında Uğurcan Özer'in dünya sıralamasında puan alarak bir ilki başardığını açıkladı.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Uğurcan Özer'in dünya sıralamasında ilk 12 sporcu arasına girerek Paris Paralimpik Oyunları'nda yer alıp triatlon ve paratriatlon branşında Türkiye tarihinde bir ilk peşinde olduğu belirtildi.

Dünya sıralamasında 21. olan Uğurcan Özer, Polonya'da 27-29 Mayıs 2022 tarihindeki Avrupa şampiyonasında yarışacak.

Açıklamada, paratriatlon baranşına ilişkin ise fiziksel engeli bulunan sporcular için triatlonun bir çeşidi olduğu, sporcuların yüzme, bisiklet ve koşu disiplinlerinde yarıştığı bilgileri verildi.