Paravan şirket kurarak 100 milyon dolandırdılar - Son Dakika
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Paravan şirket kurarak 100 milyon dolandırdılar

09.06.2022 17:25
Paravan şirket kurarak 100 milyon dolandırdılar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Kayseri merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda, paravan şirket kurarak 100 milyonluk vurgun yapan 9 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Kayseri merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda, paravan şirket kurarak 100 milyonluk vurgun yapan 9 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dolandırıcılara yönelik soruşturma başlatıldı. Ekiplerin tespit ettikleri şüphelilerin çeşitli tarihlerde sahte evrak düzenleyerek kurmuş oldukları paravan şirketler üzerinden piyasaya çek ve senet vererek insanları yaklaşık 100 milyon TL dolandırarak haksız kazanç elde etiklerini belirlenmesi üzerine, Kayseri merkezli İstanbul, Mersin, Samsun ve İzmir illerinde yapılan operasyonlarda G.K., B.A, A.İ.S., M.A., T.A., N.A., İ.T., R.D. ve M.S.D. yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, şahısların ev ve üst aramalarında ele geçirilen 120 adet çek, 20 adet senet, 23 adet kaşe, çok sayıda evrak, doküman ve dijital materyallere el konuldu.

(Ali Göç - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Paravan şirket kurarak 100 milyon dolandırdılar - Son Dakika

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