Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 120 çek, 20 senet, 23 kaşe ile çok sayıda evrak, doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Paravan şirketle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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