Paravan şirketle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Paravan şirketle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı adliyeye sevk edildi

11.06.2022 10:56

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, paravan şirket kurup piyasayı yaklaşık 100 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, paravan şirket kurup piyasayı yaklaşık 100 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte evrak düzenleyerek kurdukları paravan şirketler aracılığıyla yaptıkları alışveriş karşılığında çek ve senet verip piyasayı yaklaşık 100 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 9 Haziran'da Kayseri, İstanbul, İzmir, Samsun ve Mersin'de çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan G.K, B.A, A.İ.S, M.A, T.A, N.A, İ.T, R.D. ve M.S.D, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, işlemin ardından adliyeye götürüldü.

Şüphelilerin 9 ayrı firmayı yönettikleri, piyasaya sürdükleri çeklerin ödenmesini önlemek amacıyla İstanbul'da irtibatlı oldukları kişiler üzerinden çeşitli illerdeki adli makamlara çeklerin bu illerde kaybolduğuna dair müracaatlarda bulundurarak adli makamları yanıltıp ihtiyati tedbir kararı aldırdıkları öğrenildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 120 çek, 20 senet, 23 kaşe ile çok sayıda evrak, doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

Paravan şirketle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı adliyeye sevk edildi
Paravan şirketle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı adliyeye sevk edildi
Paravan şirketle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı adliyeye sevk edildi
Paravan şirketle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı adliyeye sevk edildi

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paravan şirketle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Paravan şirketle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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