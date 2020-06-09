Paravan şirketlerle elektronik ticaret firmalarını dolandırdılar - Son Dakika

Paravan şirketlerle elektronik ticaret firmalarını dolandırdılar

Ankara'da kurdukları paravan şirketler aracılığıyla elektronik ticaret firmalarını 400 bin lira dolandırarak zarara uğratan 7 zanlı, Siber Suçlar ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara'da kurdukları paravan şirketler aracılığıyla elektronik ticaret firmalarını 400 bin lira dolandırarak zarara uğratan 7 zanlı, Siber Suçlar ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları paravan şirketlerle elektronik ticaret firmalarını dolandırdıkları belirlenen bir suç örgütünü takibe aldı. Örgüt üyelerinin paravan şirketler aracılığıyla firmaları 400 bin lira tutarında dolandırdıkları belirlendi. Örgüt lideri 142 suçtan aranıyormuş Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı gözaltına aldı. Suç örgütü lideri, sahte kimlikli yakalanan S.O'nun, 142 suçtan aranan cezaevi firarisi olduğu ve 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, paravan şirketlere ait kuruluş evrakları ile 51 bin lira nakit para ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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