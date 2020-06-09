Paravan şirketlerle elektronik ticaret firmalarını dolandırıcılığa 7 gözaltı - Son Dakika

Paravan şirketlerle elektronik ticaret firmalarını dolandırıcılığa 7 gözaltı

ANKARA'da, kurdukları paravan şirketler aracılığıyla elektronik ticaret firmalarını 400 bin TL dolandırdıkları belirlenen 7 kişi polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı

ANKARA'da, kurdukları paravan şirketler aracılığıyla elektronik ticaret firmalarını 400 bin TL dolandırdıkları belirlenen 7 kişi polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları paravan şirketlerle elektronik ticaret firmalarını dolandırdıkları belirlenen suç örgütünü takibe aldı. Örgüt üyelerinin paravan şirketler aracılığıyla firmaları yaklaşık 400 bin TL dolandırdıkları tespit edildi. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Suç örgütü lideri, sahte kimlikle yakalanan S.O.'nun, 142 suçtan aranan cezaevi firarisi olduğu ve 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, paravan şirketlere ait kuruluş evrakları ile 51 bin TL nakit para ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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