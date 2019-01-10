Paravoleybol Milli Takımı, Sarıkamış Şehitleri İçin Kar Üzerinde Antrenman Yaptılar

Aksaray'da Avrupa Şampiyonası için kamp yapan Paravoleybol Erkek Milli takımı, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşenler anısına kar üzerinde oturarak antrenmanını gerçekleştirdi.





Aksaray'da Avrupa Şampiyonası için kamp yapan Paravoleybol Erkek Milli takımı, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşenler anısına kar üzerinde oturarak antrenmanını gerçekleştirdi.



19-24 Şubat tarihlerinde Hırvatistan'da yapılacak şampiyonaya hazırlık için Aksaray'a gelen Paravoleybol Erkekler Milli takımı, Sarıkamış Harekatı şehitlerini anmak için antrenmanını karda yaptı. Sarıkamış'a gidemedikleri için Aksaray'da kar üzerinde antrenmanla şehitleri anmak ve farkındalık oluşturmak istediklerini belirten takımın baş antrenörü Yusuf Kenan Kök, "Federasyon faaliyet programında yer alan Avrupa şampiyonası ön hazırlık aşamasına Aksaray Paralimpik Oyunlar Hazırlık Merkezi'nde başladık. Bedensel engelliler spor bünyesinde üçüncü takım sporlarının otararak voleybolun 2019 faaliyet programında Avrupa ön elemesi ile başlayacağız. 19-24 Şubat Hırvatistan'da olacak. Geçen yıl ana tabloyu bir puanla kaçırmıştık. Bu yıl iyi çalışma ile başta federasyon başkanımızın desteği ve Aksaray'ın desteği ile bu ön elemeyi geçip, Temmuz ayındaki Avrupa şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Aslında bizim kar olayımız Sarıkamış şehitlerini anma programı kapsamında yaptığımız bir etkinlik. Biz oraya katılamadık. Burada küçük bir organizasyon ile idmanımızı onların anısına yaptık. Şu an 10 sporcu ve üç teknik heyet toplam 16 kişi katıldık." diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Kar üzerinde oturarak antrenman yapılması



Antrenörle röportaj



- Aksaray

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