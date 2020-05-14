Paravolley Milli Takım oyuncuları müze gemisinde voleybol oynadı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Paravolley Milli Takım oyuncuları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Engelliler Haftası dolayısıyla Alemdar Müze Gemisi'nde gösteri voleybolu oynadı.

Ereğli Belediyespor Paravolley Takımı'nda oynayan Paravolley Milli Takım oyuncuları, Ereğli Kaymakamlığı ve Ereğli Belediyesi'nin organizasyonuyla sahil bandında bulunan, milli mücadele döneminde üstün yararlılıklar gösteren ve 1982'de hurdaya ayrıldıktan sonra aynı ölçülerle benzeri yapılarak 2008'de müzeye dönüştürülen Kurtuluş Savaşı'nın tek deniz çatışmasının kahramanı olan Gazi Alemdar Gemisi'nde bir araya geldi.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın yanı sıra Engelliler Haftası nedeniyle, "19 İl 19 Mayıs" sloganıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da sporculara başarı temennisinde bulundu.

Milli takım oyuncuları Alemdar Müze Gemisi'nin bazı bölümlerinde voleybol oynadı.