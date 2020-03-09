Paravolleyde lider ereğli belediyespor - Son Dakika
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Paravolleyde lider ereğli belediyespor

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyespor ParaVolley Takımı Mersin'de düzenlenen Süper Lig 2. Etap müsabakalarında karşılaştığı takımları set vermeden yenerek liderliğini sürdürdü.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyespor ParaVolley Takımı Mersin'de düzenlenen Süper Lig 2. Etap müsabakalarında karşılaştığı takımları set vermeden yenerek liderliğini sürdürdü.


Kdz. Ereğli Belediyespor ParaVolley Takımı Mersin'de düzenlenen 2. Etap müsabakalarında Karaman Gençlik ve Spor, Diyarbakırspor ve Karaman Özel İdare Spor Kulüpleriyle yaptığı müsabakalardan set vermeden 3-0 galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.


2019-2020 ParaVolley Süper Lig Mersin Etabı Alınan Sonuçlar:


Kdz Ereğli Bld.Spor 3- 0 Karaman Gsk


Kdz Ereğli Bld.Spor 3- 0 Diyarbakır


Kdz Ereğli Bld.Spor 3- 0 Karaman Özel İdare S.K - ZONGULDAK

Zonguldak, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:00 Kaynak: İHA
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