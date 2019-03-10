Son Dakika Haberleri: Parayı Alamayınca Üvey Babasının Kafasına Ekmek Bıçağı Sapladı

Parayı Alamayınca Üvey Babasının Kafasına Ekmek Bıçağı Sapladı

7 dakika önce

Adana'da kendisine para vermeyen bir kişi üvey babasının kafasına ekmek bıçağı sapladı.

Parayı Alamayınca Üvey Babasının Kafasına Ekmek Bıçağı Sapladı, System.String[]
Adana'da kendisine para vermeyen bir kişi üvey babasının kafasına ekmek bıçağı sapladı. Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail A. üvey babası Kenan Mesut S. ile tartışmaya başladı. Üvey babasından para isteyen İsmail A., parayı alamayınca Kenan Mesut S.'nin kafasına ekmek bıçağı sapladı. İsmail A. daha sonra olay yerinden kaçtı. Kavga sesleri üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasında ekmek bıçağı sağlı olan Kenan Mesut S.'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:51 Kaynak: İHA

Yeşilyurt Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız Arkadaşının Eski Sevgilisini Boks Makinesi Yerine Koyup Dövdü, Arkadaşı Videoya Çekti Torununun Arabasını Yakmak İsteyen Genç Kızın Üzerine Saksı Attı

Hastalığı Yüzünden 200 Erkekle Birlikte Olan Kadın, İngiltere'de Gündem Oldu! Binali Yıldırım, Alevilerden Böyle Oy İstedi: Adımda Ali Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 19:58:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Parayı Alamayınca Üvey Babasının Kafasına Ekmek Bıçağı Sapladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]