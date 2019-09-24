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Parayı alırken doktor kıyafetli polisler yakaladı

1 saat önce

Parayı alırken doktor kıyafetli polisler yakaladıBARTIN Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çalışan görevliyi tehdit ederek para isteyen H.F., doktor kılığına giren polisler tarafından parayı alırken yakalandı.

Parayı alırken doktor kıyafetli polisler yakaladı

BARTIN Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çalışan görevliyi tehdit ederek para isteyen H.F., doktor kılığına giren polisler tarafından parayı alırken yakalandı.

Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan H.K.?nin mesaide olduğu sırada telefonu çaldı. Teknisyeni arayan H.F. (61), 'Bana para vereceksin, vermezsen seni hastanede tacizde bulunuyor diye herkese söylerim. İstediğim parayı vereceksin yoksa seni rezil ederimö diye tehdit etti. Durumu polise bildiren H.K., H.F. ile görüşerek istediği parayı vermeyi kabul etti.

Polisler doktor kıyafeti giyerek hastanede beklemeye başladı. H.K. seri numaraları alınmış 9 bin 500 TL'yi H.F.?ye verdiği sırada doktor kıyafetli polisler suçüstü yaptı. O anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Dolandırıcılık suçundan sabıkası olan, kişilere telefon açarak tehditle para istediği belirlenen H.F. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. H.F. mahkeme tarafından tehdit suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Parayı alırken doktor kıyafetli polisler yakaladı

Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:22 Kaynak: DHA
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