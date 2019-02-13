Parayı Balık ve Ekmeğin İçine Gizlemişler
3 saat önce
Batman'da dilencilerin, balık ve ekmeğin içerisine para gizlediği ortaya çıktı.
Batman
'da dilencilerin, balık ve ekmeğin içerisine para gizlediği ortaya çıktı. Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekiplerince il genelinde dilencilere yönelik başlatılan çalışma kapsamında aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 30 kişi yakalandı. Zabıta Müdürlüğüne getirilen dilencilerin üst araması ile beraberlerindeki poşet ve çantalarda arama yapıldı.
Ekipler, dilencilerden birinin taşıdığı poşetteki sazan balığının karın bölgesinin şişkin olduğunu fark etti. Bunun üzerine balığın karnını yaran ekipler, 50 lira tutarında madeni para ele geçirdi. Başka bir dilencinin çantasındaki ekmeğin içerisinde ise 25 lira madeni para bulundu.
Dilencilerden yabancı uyruklu olanlar Batman İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, diğerleri hakkında ilgili kanun uyarınca işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:38 Kaynak: AA
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