Parayı Ben Verdim, İnternet Alışverişini Onlar Yaptı | Işıklı Reynmen Beresi
3 saat önce
Bu videomda ürünleri alması için kardeşlerim Musab, Kamil ve Burak'ı görevlendirdim. Hepsi birbirinden ilginç ürünleri benim için sipariş etti.
Bu videomda ürünleri alması için kardeşlerim Musab, Kamil ve Burak'ı görevlendirdim. Hepsi birbirinden ilginç ürünleri benim için sipariş etti. Çin
ve Avrupa
alışverişi baya eğlenceli oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:05 Kaynak: Youtube
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