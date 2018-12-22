Son Dakika Haberleri: Parayı Ben Verdim, İnternet Alışverişini Onlar Yaptı | Işıklı Reynmen Beresi

Parayı Ben Verdim, İnternet Alışverişini Onlar Yaptı | Işıklı Reynmen Beresi

3 saat önce

Bu videomda ürünleri alması için kardeşlerim Musab, Kamil ve Burak'ı görevlendirdim. Hepsi birbirinden ilginç ürünleri benim için sipariş etti.

Bu videomda ürünleri alması için kardeşlerim Musab, Kamil ve Burak'ı görevlendirdim. Hepsi birbirinden ilginç ürünleri benim için sipariş etti. Çin ve Avrupa alışverişi baya eğlenceli oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:05 Kaynak: Youtube

Avrupa, Çin Halk Cumhuriyeti, Genel
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