"Parayı havale yoluyla göndereceğim" dedi, 81 koyunla kayıplara karıştı - Son Dakika
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"Parayı havale yoluyla göndereceğim" dedi, 81 koyunla kayıplara karıştı

15.01.2023 15:38

"Parayı havale yoluyla göndereceğim" dedi, 81 koyunla kayıplara karıştı 81 koyunu alıp parasını ödemeden kayıplara karışmıştı, yakalandı Bolu'nun Mengen ilçesinde bir çiftçiden 81 koyun aldıktan sonra, "Parayı havale yoluyla göndereceğim" diyerek kayıplara karışan şüpheli Düzce'de yakalandı.

"Parayı havale yoluyla göndereceğim" dedi, 81 koyunla kayıplara karıştı

81 koyunu alıp parasını ödemeden kayıplara karışmıştı, yakalandı

BOLU - Bolu'nun Mengen ilçesinde bir çiftçiden 81 koyun aldıktan sonra, "Parayı havale yoluyla göndereceğim" diyerek kayıplara karışan şüpheli Düzce'de yakalandı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Gökçesu beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökçesu beldesinde hayvancılık yapan M.E.'nin koyunlarını satın almak isteyen A.T. (42), 81 koyunu kamyona yükledikten sonra "Parayı havale yoluyla göndereceğim" dedi. M.E.'yi kandıran A.T., koyunlara kamyona yükleyip kayıplara karıştı.

Dolandırıldığını anlayan M.E., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri A.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren A.T.'nin Düzce'de olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla şahsı yakalayarak Bolu'ya getirdi. Sakarya'daki bir ahırda bulunan koyunlar ise sahibine teslim edildi.

Şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Gökçesu, Mengen, Düzce, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Parayı havale yoluyla göndereceğim' dedi, 81 koyunla kayıplara karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Parayı havale yoluyla göndereceğim" dedi, 81 koyunla kayıplara karıştı - Son Dakika
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