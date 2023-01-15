Dolandırıldığını anlayan M.E., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri A.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren A.T.'nin Düzce'de olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla şahsı yakalayarak Bolu'ya getirdi. Sakarya 'daki bir ahırda bulunan koyunlar ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Gökçesu, Mengen, Düzce, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 'Parayı havale yoluyla göndereceğim' dedi, 81 koyunla kayıplara karıştı - Son Dakika

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