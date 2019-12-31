Parayla vatandaşlık alınabilen ülkeler hangileri? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Parayla vatandaşlık alınabilen ülkeler hangileri? - Son Dakika Dünya

Parayla vatandaşlık alınabilen ülkeler hangileri?

6 saat önce

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda yapılan son değişikliklerle ekonomiye katkıda bulunma şartıyla vatandaş olma koşulları esnetildi. Yatırım yaparak veya mal varlığına sahip olma koşuluyla vatandaşlık almanın mümkün olduğu ülkeleri sizin için derledik

Parayla vatandaşlık alınabilen ülkeler hangileri?, System.String[]

Yabancı sermayenin ülkeye çekilebilmesi için birçok ülke farklı şartları yerine getiren yabancılara vatandaşlık imkanı sunuyor.


Bu şartların başında dil bilme ve zorunlu ikamet gibi kriterler geliyor. Bazı ülkelerdeyse sadece yatırım yapma koşulu vatandaşlık alabilmek için yeterli.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:35 
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