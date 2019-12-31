Parayla vatandaşlık alınabilen ülkeler hangileri?

Yabancı sermayenin ülkeye çekilebilmesi için birçok ülke farklı şartları yerine getiren yabancılara vatandaşlık imkanı sunuyor.



Bu şartların başında dil bilme ve zorunlu ikamet gibi kriterler geliyor. Bazı ülkelerdeyse sadece yatırım yapma koşulu vatandaşlık alabilmek için yeterli.