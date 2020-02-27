Parazit'in yönetmeninden korona virüsü araştırmaları için bağış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Parazit'in yönetmeninden korona virüsü araştırmaları için bağış - Son Dakika

Parazit'in yönetmeninden korona virüsü araştırmaları için bağış

6 saat önce

En iyi film dalında Oscar ödülü alan Parazit filminin yönetmeni Bong Joon-ho ve filmin başrol oyuncularından Song Kang-ho, korona virüsüyle mücadele için 100 milyon won bağışta bulundu.

Parazit'in yönetmeninden korona virüsü araştırmaları için bağış, System.String[]

En iyi film dalında Oscar ödülü alan Parazit filminin yönetmeni Bong Joon-ho ve filmin başrol oyuncularından Song Kang-ho, korona virüsüyle mücadele için 100 milyon won bağışta bulundu.


Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho ve Parazit filminin başrol oyuncularından Song Kang-ho, Kore Afet Yardım Derneğine 100 milyon won (82 bin 350 dolar) bağışta bulundu.


Güney Kore yapımı Parazit filmi 4 dalda ödüle layık görülürken, en iyi film ödülünü alan ilk yabancı film oldu. Parazit, En İyi Film, En İyi Uluslararası Film, En İyi Orijinal Senaryo, En İyi Yönetmen dallarında ödül aldı. - SEUL

Yönetmen, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:04 Kaynak: İHA
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