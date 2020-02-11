'Parazit' operasyonu şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Parazit' operasyonu şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika

'Parazit' operasyonu şüphelileri adliyede (2)

6 saat önce

4 KİŞİ TUTUKLANDIİhaleye fesat karıştırdıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

'Parazit' operasyonu şüphelileri adliyede (2), System.String[]

4 KİŞİ TUTUKLANDI

İhaleye fesat karıştırdıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerden 6'sının, Cumhuriyet Savcısı'ndaki sorgularının ardından salıverildiği, 8 şüphelinin ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.


Cumhuriyet Savcısı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:29 Kaynak: DHA
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