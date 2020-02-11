'Parazit' operasyonu şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika

4 KİŞİ TUTUKLANDI

İhaleye fesat karıştırdıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerden 6'sının, Cumhuriyet Savcısı'ndaki sorgularının ardından salıverildiği, 8 şüphelinin ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.