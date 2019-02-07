Son Dakika Haberleri: Paraziter Hastalıklar Yüzünden Kara Kovanlardaki On Binlerce Arı Telef Oldu

Paraziter Hastalıklar Yüzünden Kara Kovanlardaki On Binlerce Arı Telef Oldu

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İsmail Gök isimli bal üreticisine ait 14 kara kovandaki on binlerce arının paraziter hastalıklardan yüzünden telef olduğu bildirildi.

Paraziter Hastalıklar Yüzünden Kara Kovanlardaki On Binlerce Arı Telef Oldu, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İsmail Gök isimli bal üreticisine ait 14 kara kovandaki on binlerce arının paraziter hastalıklardan yüzünden telef olduğu bildirildi.

Geçen yıl aşırı yağışlar yüzünden arıların yeterince çalışmadığı için bal üretimi olmadığını belirten bal üreticisi İsmail Gök," Kutsal topraklara umre ziyaretine gittiğim dönemde kovanların bakımını yapamamıştım. Bu günlerde havalar yeteri derecede ısındığı için kara kovanları açtığımda toplam 15 kovandan 14 kovandaki arıların paraziter hastalıklar yüzünden telef olduğunu gördüm. Zararım büyük, parazitlere karşı kovanları tek tek ilaçladım. Başka yapacak bir şey yok" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:02 Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, İsmail Gök, Güncel
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