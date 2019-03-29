Son Dakika Haberleri: Parça Almaya Giden Bobinaj Ustası Kamyonun Altında Kalarak Feci Şekilde Can Verdi

Parça Almaya Giden Bobinaj Ustası Kamyonun Altında Kalarak Feci Şekilde Can Verdi

12 dakika önce

Parça almaya giden bobinaj ustası kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdiGAZİANTEP - Motosikleti ile parça almaya giden bobinaj ustası Hasan Özdemir, yolda kamyonun altında kalarak, feci şekilde hayatını kaybetti.

Parça Almaya Giden Bobinaj Ustası Kamyonun Altında Kalarak Feci Şekilde Can Verdi, System.String[]
Parça almaya giden bobinaj ustası kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi

GAZİANTEP - Motosikleti ile parça almaya giden bobinaj ustası Hasan Özdemir, yolda kamyonun altında kalarak, feci şekilde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre bobinaj ustası Hasan Özdemir, gereken parça nedeniyle motosiklet ile iş yerinden ayrıldı. 4.Organize Bölgesi Lütfullah bilgin caddesi üzerinde seyir eden Hasan Özdemir, önünde seyir eden Yakup D. idaresindeki 27 P 7599 plakalı kamyon ile birlikte trafik ışıklarında durdu. Yeşil ışıkta hareket eden kamyonet sürücüsünün dikiz aynasından göremediği bobinaj ustası ve motosikleti kamyonun altında kaldı. Ağır yaralanan bobinaj ustası, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Özdemir'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hasan Özdemir'in cenazesi adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından yarın Yeşilkent Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:57 Kaynak: İHA

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