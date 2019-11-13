Son Dakika Haberleri: Parçalaması için hurdacıya bırakılan lokomotifi çaldılar
Son Dakika 3. Sayfa Parçalaması için hurdacıya bırakılan lokomotifi çaldılar - Son Dakika

Parçalaması için hurdacıya bırakılan lokomotifi çaldılar

7 saat önce

Mersin'de parçalanması için hurdacıya bırakılan lokomotifi çalan bir kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Parçalaması için hurdacıya bırakılan lokomotifi çaldılar, System.String[]

Mersin'de parçalanması için hurdacıya bırakılan lokomotifi çalan bir kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.


Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Demir Yollarından ihale usulü satın alınarak parçalanması için bir hurdacıya bırakılan lokomotifin çalındığı bilgisini alan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, çalıntı lokomotifi bir depoda ele geçiren ekipler, olayla ilgili B.K adlı şahsı gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakılırken, lokomotif sahibine teslim edildi. - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:30 Kaynak: İHA
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