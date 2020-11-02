Paramparça olan otomobilden sağ çıktı - Son Dakika

Paramparça olan otomobilden sağ çıktı

02.11.2020 11:47

Paramparça olan otomobilden sağ çıktı Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil parçalara ayrıldı.

Paramparça olan otomobilden sağ çıktı

SAMSUN - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil parçalara ayrıldı. Sürücü paramparça olan otomobilin içinden sağ çıktı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba içesi Dikbıyık mevkiisi Irmak Sırtı Mahallesi Samsun- Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Taş'ın kullandığı 77 EA 104 plakalı Tofaş marka otomobil ile Fatih İyem yönetimindeki 42 UY 135 plakalı Opel Astra marka/model otomobil çarpıştı. Kazada refüjdeki aydınlatma direğine de çarpan 77 EA 104 plakalı otomobil paramparça oldu.

Kazada her iki otomobilin sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Paramparça olan otomobilden sağ çıktı
Paramparça olan otomobilden sağ çıktı
Paramparça olan otomobilden sağ çıktı
Paramparça olan otomobilden sağ çıktı
Paramparça olan otomobilden sağ çıktı
Paramparça olan otomobilden sağ çıktı
Paramparça olan otomobilden sağ çıktı
Paramparça olan otomobilden sağ çıktı
Paramparça olan otomobilden sağ çıktı
Paramparça olan otomobilden sağ çıktı
Paramparça olan otomobilden sağ çıktı
Paramparça olan otomobilden sağ çıktı
Paramparça olan otomobilden sağ çıktı

Çarşamba, Otomobil, Samsun, Tofaş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Paramparça olan otomobilden sağ çıktı - Son Dakika


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