Son Dakika Haberleri: Parçalanan Otomobilden Mucize Eseri Yaralı Kurtuldu

Parçalanan Otomobilden Mucize Eseri Yaralı Kurtuldu

36 dakika önce

DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil orta refüjde bulunan ağaca çarptı.

Parçalanan Otomobilden Mucize Eseri Yaralı Kurtuldu, System.String[]
DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Demiryığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü mucize eseri kazadan yaralı kurtuldu.

Kaza gece saatlerinde Aziziye Mahallesi Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı Kavşağı'nda meydana geldi. Murat Çakal idaresindeki 14 HP 933 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Demin yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Murat Çakal, şans eseri kazadan yaralı kurtuldu. Murat Çakal 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:39 Kaynak: DHA

Aziziye Mahallesi, Güncel
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