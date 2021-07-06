Parçalanıp gömülen cansız kadın bedenlerin başları hala ortaya çıkmadı! Sır olayı göğüs silikonlarındaki seri numaraları çözecek - Son Dakika

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Sapanca ilçesinde 1 Temmuz Perşembe günü bulunan parçalanmış cansız kadın bedenine ait kesik başlar bulunamazken, cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dehşete düşüren olay, Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Arazide gezen köpeğinin kesik bir ayak bulduğunu fark eden uzman psikolog Zeynep Serbes, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, toprağa gömülü şekilde çöp poşeti buldu. Çöp poşetinin içerisinden parçalanmış halde 1'i kadın, 1'i erkek iki kişinin cansız bedeni çıktı.

OJE DETAYI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Testere veya kesici bir aletle parçalara ayrıldığı düşünülen cansız bedenin tırnağındaki oje detayı ise dikkatlerden kaçmadı. Olay yerindeki incelemelerin ardından ilk olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine gönderilen cansız beden parçaları, daha sonra Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

CANSIZ BEDENLERİN BAŞ KISIMLARI BULUNAMADI

Birçok parçaya ayrılan cansız bedenlerin henüz baş kısımları bulunamazken, parçalanmış cesetler ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

GÖĞÜS SİLİKONUNUN SERİ NUMARASINDAN KİMLİK BİLGİLERİNE ULAŞILACAK

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerde parçalara ayrılmış kadının göğsünde silikon olduğu tespit edildi. Tespit üzerine ekipler, parçalara ayrılan kadının kimliğini tespit etmeye bir adım daha yaklaştı.

Ekipler, silikonun seri numarasından önce silikonu firmaya ulaşmayı daha sonrasında ise ameliyatı gerçekleştiren doktoru bularak öldürülen kadının kimliğine ulaşmayı hedefliyor. Bir yandan, cansız bedenlerin diğer parçalarından DNA tiplemesi yapılabilmesi amacı ile çalışmalar sürdürülürken diğer yandan ise kayıp ihbarları da değerlendiriliyor.

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