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Parçalı ay tutulması

3 saat önce

İstanbul'da "Parçalı Ay Tutulması" gerçekleşiyor.

İstanbul'da "Parçalı Ay Tutulması" gerçekleşiyor. 21.34'de başlayan tutulma saat 03.18'de sona erecek. Tutulması sırasında Ay'ın yüzde 65'inin Dünya'nın gölgesi içerisinde kalması bekleniyor.
Parçalı ay tutulması
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:54 Kaynak: AA
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