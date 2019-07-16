Parçalı ay tutulması
3 saat önce
İstanbul'da "Parçalı Ay Tutulması" gerçekleşiyor.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:54 Kaynak: AA
'da "Parçalı Ay Tutulması" gerçekleşiyor. 21.34'de başlayan tutulma saat 03.18'de sona erecek. Tutulması sırasında Ay'ın yüzde 65'inin Dünya'nın gölgesi içerisinde kalması bekleniyor.
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