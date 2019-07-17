Parçalı ay tutulması Adana'da izlendi
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AY'ın dünyanın gölgesinde kalması sonucu meydana gelen 'Parçalı ay tutulması' Adana semalarında da izlendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 01:14 Kaynak: DHA
AY'ın dünyanın gölgesinde kalması sonucu meydana gelen 'Parçalı ay tutulması' Adana
semalarında da izlendi. Türkiye
'den de takip edilebilen parçalı ay tutulması, saat 21.34'te gerçekleşmeye başladı. Saat 23.01'de gözlemlenmeye başlayan tutulma, saat 00.30'da ise parçalı tutulma halini aldı. Parçalı ay tutulması saat 03.17'ye kadan izlenebilecek.
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