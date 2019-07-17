Son Dakika Haberleri: Parçalı ay tutulması Adana'da izlendi
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Parçalı ay tutulması Adana'da izlendi

1 saat önce

AY'ın dünyanın gölgesinde kalması sonucu meydana gelen 'Parçalı ay tutulması' Adana semalarında da izlendi.

Parçalı ay tutulması Adana'da izlendi, System.String[]
AY'ın dünyanın gölgesinde kalması sonucu meydana gelen 'Parçalı ay tutulması' Adana semalarında da izlendi.
Türkiye'den de takip edilebilen parçalı ay tutulması, saat 21.34'te gerçekleşmeye başladı. Saat 23.01'de gözlemlenmeye başlayan tutulma, saat 00.30'da ise parçalı tutulma halini aldı. Parçalı ay tutulması saat 03.17'ye kadan izlenebilecek.


Türkiye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 01:14 Kaynak: DHA
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