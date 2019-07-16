Son Dakika Haberleri: "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'da böyle gözlendi
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"Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'da böyle gözlendi

4 saat önce

TÜRKİYE'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' saat 21.43'den itibaren gerçekleşmeye başladı.

TÜRKİYE'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' saat 21.43'den itibaren gerçekleşmeye başladı. 5 saat 34 dakika sürmesi beklenen tutulma sırasında Ay'ın yüzde 65'inin dünyanın gölgesinde kalması bekleniyor.
Hava muhalefeti olmayan bölgelerde Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek parçalı ay tutulması, 21.43'den itibaren yarı-gölge konisine girilmesiyle başladı. 23.01'de tam bölge konisine giren ay 00.31'de tutulmanın ortasında olacak. Tutulma ortasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'i dünyanın gölgesinde kalacak. Saat 01.59'dan itibaren tam gölgeden çıkacak olan ay, 03.18'de de yarı-gölge konisinden çıkacak ve tutulma sona erecek.


- İstnbul
Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:41 Kaynak: DHA
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