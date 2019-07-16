Son Dakika Haberleri: "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'dan böyle görüntülendi
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"Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'dan böyle görüntülendi

6 saat önce

Merakla beklenen "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'dan görüntülendi.

Merakla beklenen "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'dan görüntülendi. Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'dan görüntülendi. Türkiye'nin her yerinden çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile mest etti. Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzaralar oluşturdu. Saat 21.34 sıralarında başlayan tutulmanın gece yarısı saat 03.18'de son bulması bekleniyor. - İSTANBUL
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:04 Kaynak: İHA
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