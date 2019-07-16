"Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'dan böyle görüntülendi
6 saat önce
Merakla beklenen "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'dan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:04 Kaynak: İHA
Merakla beklenen "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul
'dan görüntülendi. Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'dan görüntülendi. Türkiye
'nin her yerinden çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile mest etti. Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzaralar oluşturdu. Saat 21.34 sıralarında başlayan tutulmanın gece yarısı saat 03.18'de son bulması bekleniyor. - İSTANBUL
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt Oğlak Burcunda parçalı ay tutulması bu gece gerçekleşecek "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'da böyle görüntülendi ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması