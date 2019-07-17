Son Dakika Haberleri: "Parçalı Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu
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"Parçalı Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu

3 saat önce

"Parçalı Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturduİSTANBUL - Merakla beklenen "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'da kartpostallık manzara oluşturdu.

"Parçalı Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu
İSTANBUL - Merakla beklenen "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'da kartpostallık manzara oluşturdu.
Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği "Parçalı Ay Tutulması" saat 21.34 itibariyle gerçekleşmeye başladı. Ay tutulmasının İstanbul'dan çekilen görüntüleri mest etti. Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzara oluşturdu. Tutulmanın gece yarısı saat 03.18'de son bulması bekleniyor.
Parçalı Ay Tutulması kartpostallık manzara oluşturdu
İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 12:01 Kaynak: İHA
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