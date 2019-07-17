Son Dakika Haberleri: "Parçalı ay tutulması" teleskopla böyle gözlendi
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"Parçalı ay tutulması" teleskopla böyle gözlendi

1 saat önce

TÜRKİYE'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' teleskopla İstanbul semalarında böyle görüntülendi.

TÜRKİYE'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' teleskopla İstanbul semalarında böyle görüntülendi.


- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 02:30 Kaynak: DHA
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