Son Dakika Haberleri: "PARÇALI AY TUTULMASI" TELESKOPLA BÖYLE GÖZLENDİ
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"PARÇALI AY TUTULMASI" TELESKOPLA BÖYLE GÖZLENDİ

23 dakika önce

Salih Zeki SARIDANİŞMET /İSTANBUL DHA Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' teleskopla İstanbul semalarında böyle görüntülendi.

Salih Zeki SARIDANİŞMET/İSTANBUL DHA
Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' teleskopla İstanbul semalarında böyle görüntülendi.


Salih Zeki, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 02:38 Kaynak: DHA
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